Умерла актриса Галина Чурилова

В Москве на 64-м году жизни скончалась актриса театра и кино Галина Чурилова. Она умерла 2 марта, сообщила её невестка, актриса Дарья Макарова.

© kino-teatr.ru

Прощание состоится 6 марта в 11:00 в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет The Voice.

Чурилова родилась в Самаре, окончила ГИТИС и была принята в труппу Театра Табакова. В молодости её называли «русской Джульеттой Мазиной» — она считалась примой «Табакерки». В 90-х выступала с вокальными концертами в Австрии и Германии, исполняя русские народные песни и романсы.

На её счету 13 киноработ. Она снималась в проектах «Экзамен на директора», «Тёмная лошадка», «Евлампия Романова», «Адвокат», «Угон», «Дефиле» и других.

Личная жизнь актрисы была насыщенной. В ГИТИСе за неё дрались однокурсники Алексей Серебряков и Сергей Шкаликов — будущий муж Чуриловой. Серебряков тогда сломал ногу, выпрыгнув со второго этажа общежития.

Чурилова вышла за Шкаликова, в 1987 году у них родился сын Семён, ныне известный актёр. Брак продлился пять лет. Сергей Шкаликов умер в 1998-м. Также у актрисы были романы с Александром Абдуловым и Гедиминасом Тарандой, а Никита Высоцкий предлагал ей выйти замуж, но она отказала.

Ранее сообщалось о смерти драматурга Николая Коляды.