РФ и Украина обменялись пленными по формуле "200 на 200"

Россия и Украина обменялись пленными по формуле "200 на 200", сообщили в Минобороны РФ.

"5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", – указали в ведомстве.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

В конце феврале Москва и Киев провели обмен телами погибших военных. В ходе процесса Украине передана 1 тысяча тел военных. Российская сторона, в свою очередь, вернула на родину тела 35 солдат.

Кроме того, в начале февраля страны передали друг другу пленных военнослужащих в формате 157 на 157. Посредниками при возвращении россиян выступили ОАЭ и США.