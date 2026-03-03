Кравцов сообщил о завершении работы над учебником по истории

Работа над новым учебником по истории завершена, качество образования будет улучшаться, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, работа над новым учебником по истории для российских школ полностью завершена, передает ТАСС.

Кравцов отметил, что создание единого государственного учебника стало выполнением поручения президента Владимира Путина.

«Я хочу еще раз поблагодарить авторов и всех, кто участвовал в этой важной работе. Уверен, что качество образования будет улучшаться, а интерес к истории будет возрастать», – заявил Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Министр также добавил, что сейчас готовится ко второму изданию этот учебник, а для учеников 9-11-х классов подготовлены новые учебники по обществознанию. Он подчеркнул, что работа над этими материалами велась с участием большого круга специалистов, чтобы обеспечить современное и качественное содержание.

Кроме того, Кравцов анонсировал изменения в системе итоговой аттестации школьников: с 2027-2028 учебного года в России для 9-х классов будет введён устный экзамен по истории. По словам министра, экзамен станет допуском к государственной итоговой аттестации и будет проходить в январе–апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали использовать новые учебники истории для школьников. Власти провели первый эксперимент по маркировке учебников. Мединский заявил, что в новые учебники по истории России будет добавлен план Трампа.