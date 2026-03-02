Драматург Коляда сбежал из больницы за неделю до смерти

Актер «Коляда-театра» Олег Ягодин рассказал о том, как в последние дни жизни скончавшийся 2 марта основатель труппы Николай Коляда, несмотря на болезнь, работал над спектаклем «Орфей спускается в ад».

Его слова передает «Комсомольская правда».

«Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой. Сбежал из больницы. Вернулся и доделал этот спектакль до поклона», — поведал Ягодин.

По словам актера, на следующий день после бегства режиссера и драматурга из больницы Коляду все же госпитализировали вновь: «Шесть дней назад его увезли в реанимацию. Мы прогоняли сами. Сегодня вечером и завтра премьера. Мы продолжаем работать».

2 марта в Екатеринбурге прошел предпремьерный показ постановки «Орфей спускается в ад». «Коляда-театр» сделал официальное заявление о том, что несмотря на смерть его основателя, спектакли пройдут по расписанию.