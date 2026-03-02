В аэропорту Сочи задержаны и отменены 107 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны или отменены свыше 100 авиарейсов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло воздушной гавани. По имеющимся данным, задерживается вылет 52 самолетов. Задержаны или отменены 55 рейсов на прилет. В Telegram-канале аэропорта отмечается, что обстановка в терминале воздушной гавани спокойная.

Пассажиров снабдили матрасами, пледами и ковриками для отдыха, работают кулеры с питьевой водой. Также расставлены дополнительные места для сидения. В аэропорту подчеркнули, что как только ограничения на полеты будут сняты, самолеты вернутся в Сочи, где их обслужат согласно очередности и отправят по городам назначения.

1 марта сообщалось, что в ряде городов Краснодарского края действует режим беспилотной опасности. В Сочи слышны сирены и работает система противовоздушной обороны (ПВО). В Новороссийске матч "Черноморца" и "Торпедо" в рамках футбольной Первой лиги пройдет без зрителей. На этом фоне Росавиация с 13:41 мск из соображений безопасности ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи.