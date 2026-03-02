Умер драматург Николай Коляда

Выдающийся драматург, актер и режиссер Николай Коляда скончался в Екатеринбурге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По словам главы региона, это невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России.

Всю свою жизнь Коляда посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе, подчеркивается в публикации.

Паслер добавил, что имя Николая Коляды и его проекты известны далеко за пределами региона. Так, каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному им, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника.

Николая Коляду называют "уральским солнцем современной драматургии", добавил губернатор, подчеркнув, что он таким и был: находясь в самом сердце театральной жизни, объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей.

Паслер выразил соболезнования семье и близким Николая Коляды.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что режиссер попал в больницу в тяжелом состоянии. Он был госпитализирован из своей квартиры в Екатеринбурге еще 25 февраля. Актриса Тамара Зимина позже подтвердила, что Коляда находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозный сон.

Николай Коляда - заслуженный деятель искусств России, создатель и художественный руководитель "Коляда-театра". Жил и работал в Екатеринбурге.