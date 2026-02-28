Вадим Верник выступил в поддержку Цискаридзе

Вадим Верник поддержал заявление народного артиста РФ Николая Цискаридзе о необходимости приходить в театр в опрятной и строгой одежде. Цискаридзе убежден, что дресс-код в культурных учреждениях обязателен. Он отмечал, что в театр «нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах» и предложил Министерству культуры РФ подумать о регламентации этого вопроса, пишет ТАСС.

«Да, мне нравится эта тема. Люди же не каждый день ходят в театр - тут создается какая-то особая атмосфера. Не могу представить, чтобы я пришел в театр в неподобающем виде. Нужна ли регламентация на уровне министерства культуры, я не знаю, но эмоциональный посыл Цискаридзе мне понятен. Тут не обязательно должны быть смокинг, бабочка или вечернее платье. Конечно, нет. Но какой-то аккуратный, соответствующий моменту вид, мне кажется, это совсем неплохо», - отметил театральный критик и журналист.

Ранее ректор Академии русского балета народный артист России Николай Цискаридзе подчеркнул, что есть театры, которые своей историей уже доказали статус храмов искусства. И в такие места нужно приходить с уважением.