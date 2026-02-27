Пропавшая в Смоленске девочка находится в больнице

Найденная в Смоленске 9-летняя девочка Саша Фоменкова находится в детской областной больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Девочка в детской областной больнице, ее состояние удовлетворительное», — сообщил собеседник агентства.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля 2026 года. Около восьми утра она вышла из дома в Заднепровском районе выгулять собаку и не вернулась. Телефон и ключи ребенок с собой не взял. Через час мать нашла во дворе только питомца и обратилась в полицию.

Поиски длились почти трое суток. В них участвовали сотрудники СК, полиции, МЧС, ОМОН, Росгвардии, военные и волонтеры ПСО «Сальвар» — всего около 320 человек. Выйти на след помогли камеры, зафиксировавшие подозрительный ВАЗ-2109. В брошенной машине нашли ДНК девочки и сим-карту на местного жителя, что позволило установить личность подозреваемого.

26 февраля девочку нашли живой в квартире жилого дома в 300 метрах от ее собственного. С ней находилась 43-летняя сожительница задержанного, которой мужчина представил школьницу племянницей.

Подозреваемый — 43-летний уроженец Смоленской области, ранее судимый за хранение наркотиков (был осуждён на три года условно в 2021 году). По данным СМИ, он мог выслеживать девочку около полугода. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» (до 12 лет лишения свободы). Подозреваемый задержан, от дачи показаний он отказался.

