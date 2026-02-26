Умер актер, сыгравший, в том числе, в сериалах «Бригада», «Склифосовский», а также «Интерны» Владимир Довжик. Об этом сообщила пресс-служба театра «Человек», в котором артист служил с 1998 года.

«На 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика... Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер... внес большой вклад в развитие нашего Театра», - говорится в публикации.

В пресс-службе не назвали точную причину смерти артиста.

Довжик сыграл юриста Саши Белого в сериале «Бригада». Позже он снялся в «Интернах». Самой запоминающейся работой считается роль нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском».