Гергиев предложил Путину создать в Москве аналог «Линкольн-центра»

Директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев в среду, 25 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил тому создать в Москве и Санкт-Петербурге «культурные кварталы».

Гергиев привел в качестве примера успешные мировые аналоги, такие как «Линкольн-центр» в Нью-Йорке и «Кеннеди-центр» в Вашингтоне, которые объединяют сразу несколько крупнейших театральных, музыкальных и образовательных учреждений. Он подчеркнул, что создание таких кварталов в России — это инвестиция в будущее.

— Я даже взял карту хорошо вам знакомого города Петербурга. И там огромное количество культурных точек. Только в Коломне их 20, наверное, как минимум. Это колоссальное собрание теперь уже легендарных архитектурных памятников, в которых очень многое происходило, — передает слова Гергиева официальный сайт Кремля.

