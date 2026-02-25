Ушел из жизни детский писатель Сергей Георгиев, человек бесконечной доброты и неутомимого таланта. По его сценариям создано более 100 сюжетов для детского юмористического журнала "Ералаш". Выпущено 120 книг, общий тираж которых превысил миллион экземпляров.

Сергей Георгиев не просто детский писатель, он генератор невероятно крутых и очень современных сюжетов - от "Шуршиков" до "Фельдмаршала Пулькина". Его герои моментально запоминаются всем, кто хоть однажды открыл его сказки и рассказы, где живут короли-изобретатели, табуретки с характером, волки, которые учатся жить по-новому. Его книги - это искрометный юмор, житейская мудрость, неподдельная искренность и никакого заискивания перед читателем.

Весть о кончине 71-летнего автора застала коллег по цеху врасплох.

"Сказать, что я расстроен, значит не сказать ничего, - говорит писатель Виктор Лунин. - Сережа - прекрасный писатель, мой большой друг, очень добрый и отзывчивый человек. Очень люблю его восточные рассказы, хотя на самом деле люблю все его книги".

"Книг у Сережи было много, выйдут они и в 2026 году, - надеется писатель Ольга Корф. - А сейчас - горе и боль... Его уход для меня очень большая травма. Сергей был замечательным писателем. Он один из мощной плеяды писателей 90-х, взорвавших детскую литературу. По образованию Сережа философ. Что бы он ни писал, сказки про королей, восточные притчи, это всегда было умно и интеллигентно".

"Это один из самых светлых писателей в нашей литературе, - убеждена писатель Ирина Краева. - Его строку отличала пушкинская ясность. Любой плохо читающий ребенок, прикоснувшись к рассказам Георгиева, начинал читать с большим интересом. Его лирические рассказы всегда были очень философичны. Он был большим оптимистом. Последними словами, которые мне довелось от него услышать, стали: "Жизнь прекрасна!"

Справка "РГ"

Сергей Георгиевич Дьячков (творческий псевдоним Георгиев) родился 9 июля 1954 года в Нижнем Тагиле. Советский и российский детский писатель и сценарист. Окончил философский факультет и аспирантуру Уральского государственного университета им. А. М. Горького, кандидат философских наук, защитил диссертацию по теме "Становление свободной индивидуальности (на материале современной детской литературы)". Преподавал в вузах Екатеринбурга, работал в журналах "Уральский следопыт", "МИКС" и "Голос". Публикуется как детский писатель с 1972 года, а первая книга - "Кораблик" - вышла в 1987‑м. Георгиев дебютировал в кино как автор сценариев для сатирического киножурнала "Фитиль". Постоянный автор журналов "Мурзилка", "Школьный вестник".

Автор пьес "Лев Петухович", "Кефирная корова", "Шуршики", "Фыр Пугалыч", "Школа начинающего волка", по которым поставлены спектакли на сцене драматических и кукольных театров в разных городах России. Автор сценариев мультфильмов "Фельдмаршал Пулькин", "Король Уго Второй", "Табуретка", "Мультипотам".