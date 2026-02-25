В соцсетях обратили внимание на выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», вышедший в эфир 24 февраля 2022 года. В нем телеведущий комментировал первые часы военной операции на Украине, передает «Царьград».

Соловьев тогда отмечал, что российским военным удалось быстро вывести из строя украинскую военную инфраструктуру, включая системы ПВО, аэродромы и авиацию. При этом, по его словам, ударов по гражданским объектам не наносилось. Он также ссылался на репортажи западных журналистов, которые не находили подтверждений жертвам среди мирного населения в первые дни.

На тот момент, как объясняли в Кремле, целью операции не был захват территорий. Планировалось, что быстрое продвижение к Киеву заставит украинское руководство пойти на переговоры. Обсуждались возможные договоренности: отказ Украины от вступления в НАТО, признание статуса ДНР и ЛНР, изменение политики в отношении русского языка.

Весной 2022 года стороны действительно вели переговоры, и, по некоторым данным, были близки к компромиссу. Однако после визита в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диалог сошел на нет. Украинские власти объявили, что продолжат борьбу с опорой на военную помощь Запада.

В последующие годы конфликт затянулся. Россия провела частичную мобилизацию, изменила тактику и перешла к медленному продвижению.