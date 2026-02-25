Умер лидер cоветского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

В Челябинске скончался Ростислав Гепп – один из основателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Ариэль».

Руководитель известного челябинского вокально-инструментального ансамбля умер на 75-м году жизни, передает РИА «Новости». Власти региона официально подтвердили информацию о кончине выдающегося музыканта.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Глава региона отметил, что исполнитель был одним из основателей и многолетним лидером «Ариэля», который по праву считается ярким культурным брендом Южного Урала. Текслер добавил, что артист всегда хранил верность родной области, любил свой город Златоуст и до последних дней выступал перед земляками.

По данным министерства культуры, Ростислав Олегович скончался 24 февраля. С 1989 года он возглавлял коллектив, виртуозно играл на флейте и клавишных, внеся неоценимый вклад в искусство.

