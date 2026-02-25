Путин принял в Кремле Гергиева

Путин встретился с Гергиевым в Кремле
Президент Владимир Путин встретился с дирижером, главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Об этом сообщили в Кремле.
Встреча прошла накануне вечером.
Гергиев рассказал главе государства о недавней премьере оперы «Турандот» в Большом театре, а также обсудил с президентом грядущий юбилей учреждения.
«В канун юбилея Большого театра, а 250-летие Большого театра – это огромный юбилей, мы хотим думать о расширении возможностей как для Большого театра, так и для Мариинского не только за счет обмена спектаклями или обмена лучшими артистами, постановками (режиссеры, художники)», - отметил дирижер.
Гергиев рассчитывает, что в ближайшие 2–3 года будут идти не только творческий процесс, но и укрепление творческой базы.
Ранее Владимир Путин включил Валерия Гергиева в состав президиума Совета при президенте по культуре.