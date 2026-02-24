Степашин о Чулпан Хаматовой: «Не понимаю, зачем уехала»

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил ТАСС, что не понял, почему Чулпан Хаматова уехала из страны.

Степашин заявил, что знал Хаматову с театра «Современник» у Галины Волчек. Он назвал ее замечательной актрисой.

«Потом она создала фонд, помогая детям. И Путин ей серьезно помогал. Я знаю, она к нему ездила на встречу, он ее принимал. Ну некрасиво вообще. Я не понимаю: ну тебе-то чего? Играй в театре», — заявил бывший премьер-министр России.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.

В июне Хаматова попала в базу сайта «Миротворец» за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.