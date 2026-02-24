Дочь Ирины Шевчук назвала причину смерти актрисы

Дочь заслуженной актрисы России Ирины Шевчук Александра назвала причину смерти матери — в последние годы артистка боролась с лимфомой головного мозга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Александры Афанасьевой-Шевчук, в конце 2023 года у актрисы стали появляться скачки давления, после чего ее госпитализировали. Обследование выявило лимфому головного мозга.

Александра также добавила, что лечение Шевчук продвигалось хорошо, и актриса даже могла жить нормальной жизнью.

Какой была Ирина Шевчук: кадры из жизни звезды «А зори здесь тихие»

«Болезнь почти не проявлялась и не влияла на ее состояние. Она работала, готовила “Киношок” в Анапе», — рассказала она.

Но спасти жизнь Шевчук не удалось — 24 февраля дочь нашла актрису мертвой. По словам Афанасьевой-Шевчук, это стало для нее неожиданностью.

«Еще накануне ничто не предвещало. Вчера всё было нормально. Она была бодра. Новый год мы встречали вместе. Я даже не поверила сперва, что она умерла. И до сих пор не верю, что я осталась сиротой, мой отец тоже умер от рака», — добавила она.

Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Российскому зрителю она была наиболее известна по роли в советском фильме «А зори здесь тихие».