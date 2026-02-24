Названа причина смерти актрисы Ирины Шевчук

Причиной смерти актрисы Ирины Шевчук стала продолжительная болезнь. Как сообщает РБК, об этом заявила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук в социальных сетях.

По словам актрисы, ее мать боролась с «этой проклятой болезнью» третий год. При этом конкретный диагноз Афанасьева-Шевчук не уточнила.

«Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — добавила она.

По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти стала лимфома головного мозга. Она умерла у себя дома утром во вторник, 24 февраля.

Умерла звезда фильма "А зори здесь тихие"

Напомним, что Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Заслуженная артистка РФ. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Медный ангел», а всего за свою карьеру актриса сыграла более чем в 40 картинах.