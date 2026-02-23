На Сибирь обрушатся 40-градусные морозы

Последняя неделя февраля обещает быть в Сибири аномально морозной. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура практически во всех сибирских регионах будет на 10°С ниже климатической нормы.

Местами возможны морозы до -40°С и ниже.

"В период с 23 по 27 февраля по Омской области ожидается опасное явление - аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже на 10 °С и более, - сообщает Обь-Иртышское УГМС. - В период с 24 по 26 февраля местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40°С и ниже".

Осложнят ситуацию и погодные условия на дорогах: синоптики прогнозируют гололед, метели и снегопады.

Жителям Сибири рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свои дома.

"Особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности при использовании печного отопления и электроприборов, а также мерам защиты от обморожений на улице", - предупреждает ГУ МЧС России по Томской области.

Водителей призывают соблюдать предельную осторожность, выбирать скоростной режим соответственно обстановке и быть готовыми к любым неожиданностям. Автомобилистам советуют заправиться подходящим топливом и взять с собой теплые вещи, термосы с горячим чаем и заряженные телефоны. От дальних поездок в эти дни желательно отказаться.

Морозы продержатся в Сибири как минимум до конца недели.