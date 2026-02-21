В Крыму испекли «Царь-блин» диаметром 3,5 метра

«Царь-блин» рекордных размеров испекли в Бахчисарайском парке миниатюр, рассказал журналистам директор парка Виктор Жиленко. Об этом пишет «Комсомольская правда. Крым».

По его словам, на изготовление шедевра диаметром 3,5 метра ушли мешок муки, 30 литров молока и ведро сахарной пудры.

«Его собрали из более чем 700 стандартных блинов. Приготовить такое изделие в одиночку невозможно, поэтому над блином трудилась целая команда поваров», — отметил Жиленко.

Шеф-повар местных ресторанов Иван Нещеретный уточнил, что повара двое суток стояли у плиты. Он добавил, что ранее в Крыму не пекли единовременно такое количество блинов.

Импровизированная сцена, где проходили масленичные гуляния, была украшена символами масленицы — соломенными чучелами, самоваром, баранками, заметили журналисты.

Для участников праздника были устроены катания с горки на «ватрушках», выступление творческих коллективов и проводы зимы, чаепитие с блинами.