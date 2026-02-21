Сын рассказал о состоянии Немоляевой

Светлана Немоляева чувствует себя нормально. Народная артистка РСФСР, пережившая в прошлом году операцию на сердце, благодарит всех за беспокойство. Александр Лазарев-младший, сын Светланы, главный режиссер Театра Российской армии, успокоил поклонников звезды, пишет «Абзац».

© РИА Новости

«Все в порядке, спасибо за беспокойство», – коротко ответил Александр на вопрос о самочувствии матери.

Ранее СМИ писали, что актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей в Москве. Предположительно, 88-летней народной артистке СССР стало плохо в ее квартире в центре Москвы. Утверждается, что она пожаловалась на проблемы с сердечным ритмом.