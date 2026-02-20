Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов

Российский актер театра и кино Денис Кравцов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на его коллег по Московскому театральному центру "Вишневый сад".

О смерти стало известно после звонка матери артиста. Утром 20 февраля она сообщила, что сына доставили в реанимацию. Через несколько часов он умер.

Кравцов родился 11 марта 1983 года. Закончил Институт современного искусства. Служил в театрах Киноактера и имени Р. Симонова. Карьеру в "Вишневом саде" начал в 2014 году.

Работу в театре Кравцов совмещал со съемками в кино. На его счету фильм "101-й километр", сериалы "Глухарь", "Час Волкова" и другие.

Актер предпочитал работать в жанрах комедии и драмы.