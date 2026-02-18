Трепова* пожаловалась на проблемы в колонии

Дарья Трепова* (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на резкую зубную боль руководству колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трепова попросила отправить ее к стоматологу. Предполагается, что ее здоровье могло ухудшиться из-за пребывания в ШИЗО. Там осужденная провела 54 дня. По словам ее мужа, в середине осени Трепова в четвертый раз попала в штрафной изолятор, где ее продуло из-за сквозняка.

Ранее сообщалось, что Трепова попросила прощения у пострадавших в теракте, который она устроила.

2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга Трепова по указанию украинских спецслужб вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.