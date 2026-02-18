Многоженец Иван Сухов стал отцом в 31-й раз

Многоженец Иван Сухов, которого обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери, стал отцом в 31-й раз. У него родился сын. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал адвокат Сухова Александр Почуев.

— У Ивана родился мальчик, то есть 31-й ребенок. Имя пока не выбрали. В связи с этим торжеством я обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с предложением сделать Ивану памятный подарок и прекратить наконец затянувшееся уголовное дело, — рассказал он.

По словам адвоката, уголовное дело в отношении Сухова уже пятый месяц находится на стадии предварительного расследования. При этом дочь Анна, обвинившая многоженца в домогательствах, в разбирательствах почти не участвует.

— Сама дочь Анна уклоняется от участия в следственных действиях, не является на очные ставки. Достаточных доказательств вины Ивана у нее нет. Сам Иван все это время находится под подпиской о невыезде, а его семья подвергается общественному осуждению и травле в Интернете, испытывает сильные моральные страдания, — подчеркнул Почуев.

Еще он напомнил, что в ответ на обвинения со стороны дочери Сухов подал в правоохранительные органы заявление о клевете. Однако, по словам юриста, разбирательства по этому делу пока приостановили.

— Со стороны Ивана было заявление о клевете, но это расследование приостановили до момента, пока не завершатся разбирательства по делу о развратных действиях, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

Уголовное дело о развратных действиях возбудили в отношении Ивана Сухова летом 2025 года после выхода передачи «Пусть говорят», в котором 19-летняя дочь многоженца Анна обвинила отца в домогательствах. Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина, по словам Анны, учил ее «быть хорошей женой». Сухов вину отрицает.