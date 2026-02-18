30-градусные морозы ударили по Подмосковью

Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду.

Эта температура может сохраниться утром на юго-востоке региона.

"Минувшей ночью, в условиях антициклональной малооблачной погоды, столбик минимального термометра на московской опорной метеостанции ВДНХ к 06.00 опустился до минус 18,7, на Балчуге - минус 12,5, в Тушино - минус 20,8. В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона - в Серебряных Прудах минус 29,5", - сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что на востоке, в Черустях, зафиксирована температура минус 29,3. Очень холодно в Зарайске - минус 29,1, Коломне - минус 27,7, Мелихово - минус 26,7, Клину - минус 26,2.

