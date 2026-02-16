Названа причина смерти Роя Медведева

Причиной кончины известного деятеля науки Роя Медведева стали отек головного мозга и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, сообщила его невестка Светлана.

К трагическому исходу привели серьезные проблемы со здоровьем, передает РИА «Новости».

По ее данным, врачи диагностировали у пациента совокупность тяжелых недугов.

«Отек мозга и сердечное что-то, ишемическая болезнь», – сказала она.

Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Он умер 13 февраля у себя дома в Москве. Изначально причиной смерти называлась сердечная недостаточность.