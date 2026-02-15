Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях непогоды, сообщила пресс-служба аваиагавани.

«Обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет осуществляется по центральному расписанию. Службы аэропорта обеспечивают пунктуальное выполнение суточного плана полетов», – говорится в сообщении.

Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, а также все предполетные и послеполетные формальности проходят в стандартном порядке согласно установленным регламентам. С учетом прогноза погоды рекомендуют пользоваться поездами Аэроэкспресс при планировании поездок в аэропорт.