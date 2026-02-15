Названо самое распространенное в России преступление

Самым распространенным преступлением в России является кража, в 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений. Такие данные называет ТАСС.

Отмечается, что за 12 месяцев 2025 года зафиксировано 453 338 преступлений по статье 158 УК РФ, на 46 тысяч меньше, чем в 2024 году. Показатель краж в России в 2025 году стал наименьшим за последнее время, количество уменьшается с 2015 года.

Как сообщает агентство, всего за год зарегистрировано один миллион 771 тысяча преступлений, на 7,3 процента меньше, чем годом ранее. Из них 14,4 тысячи грабежей, более 13 тысяч случаев причинения тяжкого вреда здоровья, 6,2 тысячи вымогательств, почти 6 тысяч убийств, 3,4 тысячи изнасилований, 2,7 тысячи хулиганств, 2,5 тысячи разбоев.

Ранее была раскрыта статистика коррупционных преступлений в Москве за 2025 год. За 8 месяцев 2025 года в столице зарегистрировали 2,4 тысячи преступлений коррупционной направленности. Более половины из них связаны с дачей и получением взяток.