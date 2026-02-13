Синоптик рассказала о погодных аномалиях в Москве

В Москве уже сегодня наблюдается погодная аномалия. Температура воздуха в городе положительная, в некоторых районах она достигает плюс 3 градусов, а это на 5 градусов выше нормы. Кроме того, формируется туман, наблюдаются моросящие осадки, и все это уменьшает высоту снеженого покрова, которая была пугающе большой. В среднем в московском регионе она достигала 55-60 сантиметров. Так что к субботе снега в городе поубавится. При этом уже в воскресенье в Москве резко похолодает – до минус 7-9 градусов. И жители столицы проснутся при морозе и сильной гололедице. А уже ко вторнику в московском регионе ожидается погода на 10 градусов ниже климатической нормы – мороз до минус15-20 градусов ночью и до минус 10-15 градусов днем. И это тоже погодная аномалия. Температурный режим в течение пяти дней резко поменяется - почти на 15 градусов.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»