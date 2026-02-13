Когда валентинка может обернуться уголовным делом

Надписи с признаниями в любви на День святого Валентина могут привести к уголовному преследованию, предупредил научный сотрудник отдела права ИФИП УрО РАН Виктор Балакаев.

По его словам, нанесение надписей и изображений в местах общего пользования расценивается как порча имущества. В некоторых регионах за это предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей.

Если повреждение имущества будет значительным, это может быть квалифицировано как вандализм, что влечет за собой не только штраф в размере трех заработных плат, но и арест на срок до трех месяцев, уточнил Балакаев.

Кроме того, украшение подъезда к Дню всех влюбленных также может привести к получению предписания, добавил эксперт в интервью «Постньюс».

«При развешивании декора ни в коем случае нельзя заваливать сердечками лестницы и почтовые ящики», – пояснил Виктор Балакаев.

