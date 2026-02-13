Одесский пророк, как называют Андрея Примаченко, назвал дату окончания СВО. Прорицатель, известный в социальных сетях как Андрей Гиперборей, предсказывает завершение украинского конфликта в этом году.

Андрей Гиперборей обрел популярность благодаря сбывшимся предсказаниям: покушение на Дональда Трампа, протесты в США, смерть папы Римского и другие. Скептики указывают, что такие прогнозы можно делать без мистических способностей, учитывая политическую обстановку.

Недавно Гиперборей заявил, что СВО закончится в этом году. Он также предрек освобождение крупного стратегического города русской армией. Пророк считает, что прошлый год для ВСУ был «поворотным», а этот – «решающий». Он предсказывает разгром русской армией противника, указывая на возможность новой карты Украины. Если ВСУ не сдадутся до конца зимы, весной или летом их ждет поражение, уверен предсказатель.

Как отмечает «Царьград», в прошлом году Андрей Гиперборей предсказал окончание СВО в ноябре 2025 года, ссылаясь на видение 2023 года. Однако такая тактика – каждый раз предсказывать конец на текущий год – увеличивает вероятность случайного совпадения.

Православные священники утверждают, что большинство провидцев и ясновидящих не имеют духовного дара, а их способности могут быть от дьявола. Лжепророки могут использовать религиозные символы, но это обман для доверчивых людей. Церковь предупреждает, что такие «прозрения» опасны и могут привести к беде. В православии подчеркивается, что сроки и даты конца войны неизвестны, и попытки их угадать вне Церкви опасны.

Ранее начало конфликта на Украине и его конец незадолго до своей смерти предсказал старец Иона Одесский.