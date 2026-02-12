Умерла актриса из сериалов «Папины дочки» и «Интерны»

Заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, известная по ролям в сериалах «Папины дочки», «Интерны» и «Кремлевские курсанты», умерла 29 января в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского театра драмы.

Похороны актрисы прошли 2 февраля в Рязани.

Федорова родилась в 1935 году. После окончания Саратовского театрального училища она почти 30 лет проработала в Рязанском театре драмы — с 1963 по 1991 год. За этот период актриса сыграла десятки ярких ролей, среди которых Женя в спектакле «Иду на таран», Мирандолина в «Трактирщице», Зоя в «Характерах», Лотта в «Береге», Шарлотта в «Вишневом саду».

«Очарование, воля и любовь к жизни, лирический оптимизм — публика запоминала эти роли и ценила каждый эпизод», — сообщили в театре.

После театра Федорова она работала кастинг-директором «Мосфильма» по Рязанской области. В кино актриса начала сниматься лишь в 2003 году. Федорова сыграла в сериалах «Интерны», «Папины дочки», «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики-3», «Час Волкова-3» и других.

До этого заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал aif.ru, что на протяжении многих лет был знаком с Федоровой. По его словам, мать звезды комедии «Свадьба по обмену» Евгении Бордзиловской была удивительным человеком, «фантастической» и «грандиозной».