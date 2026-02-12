Карантин в интернате для душевнобольных в Кузбассе продлили

Карантин в психоневрологическом интернате (ПНИ) в кузбасском Прокопьевске продлили до 26 февраля. Региональный Роспотребнадзор (РПН) выявил в учреждении новые случаи заболеваний, сообщает ТАСС.

Уточняется, что карантин в интернате был введен 24 января.

"Продлен до 26 февраля 2026 года в связи с выявлением новых случаев заболеваний", — отметил собеседник агентства.

Региональная прокуратура ранее выявила грубые нарушения санитарных норм в Прокопьевском доме-интернате, где в январе не выжили девять пациентов.

В ведомстве рассказали, что забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования не проводилась.

Также установлено, что в интернате произошла вспышка гриппа А. По информации Telegram-канала Mash, первое время заболевшим отказывались выдавать жаропонижающие. Сотрудники учреждения тоже переболели пневмонией, а в анализах некоторых из них обнаружили гемофильную палочку, способную вызывать множество заболеваний. Подробности - в материале "Газеты.Ru".