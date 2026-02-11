Садальский объяснил уход Богомолова из МХАТ

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил, почему режиссер Константин Богомолов принял решение уйти с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает НСН.

По словам Садальского, такое решение Богомолов принял «из-за совести». По мнению актера, на Богомолова повлияло давление со стороны студентов и преподавателей, которые были недовольны таким назначением.

«Богомолов решил оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить покинуть этот пост. Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — считает Садальский.

Напомним, что 23 января 2026 года Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Это решение вызвало споры в театральном сообществе, а также среди выпускников вуза. По мнению недовольных, выбор главы школы должен учитывать традиции МХАТ и мнение его воспитанников. Критики также указывали, что назначение было принято поспешно.

Ранее Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.