Актер Владимир Рулла умер в возрасте 77 лет

Артист театра Владимир Рулла умер на 78-м году жизни.

Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ).

— 9 февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, с 1981 по 2004 год работавший в ЦДТ-РАМТе. Наши соболезнования родным и близким! Светлая память! — написали в Telegram-канале РАМТ.

В 1971 году Рулла окончил Театральное училище имени Щепкина (курс Г. Н. Дмитриева), работал в Кировском ТЮЗе, а в 1981 году был приглашен в Центральный детский театр.

На сцене РАМТ он исполнил более 30 ролей, среди них Певец в «Приключениях Тома Сойера», Жак в «Жаннете», Тарталья в «Зеленой птичке», доктор Чилтон в «Поллианне» и Раздватрис в «Трех толстяках».