В российском городе в течение дня уволились три главврача

В Екатеринбурге произошла кадровая перестановка в системе здравоохранения: в течение одного дня свои посты покинули сразу три главных врача крупных городских медучреждений. Об этом сообщает местное издание E1.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Согласно полученным данным, заявления об уходе подали руководители трёх различных медицинских учреждений. Ирина Лихачёва, возглавлявшая Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний на протяжении восьми лет, покинула свой пост. Также уволились Роберт Соловьёв из 6-й городской больницы и Евгений Барац из центральной городской больницы № 7.

Официальные причины массового ухода высокопоставленных медиков министерство здравоохранения Свердловской области не комментирует. Евгений Барац, согласно источнику, ушёл по собственному желанию. Обстоятельства отставки Ирины Лихачёвой остаются неясными.