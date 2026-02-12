В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в публикации. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуги приостанавливал работу в ночь на 12 февраля. Также ограничения сняли в аэропорту Волгограда. Восстановил работу и аэропорт Саратова. 9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество "Ковров" в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.