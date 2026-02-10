Умер адвокат Генрих Падва

На 95-м году жизни скончался заслуженный юрист России Генрих Падва. Об этом заявил адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале.

Среди его известных клиентов — бывший министр обороны Анатолий Сердюков, бизнесмен Алишер Усманов, актер Владислав Галкин, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), а также Михаил Ходорковский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«У нас в корпорации большое горе…Генрих Павлович Падва. 20.02.1931-09.02.2026», — заявил Пашков.

Генрих Падва — выдающийся советский и российский юрист, адвокат, заслуженный юрист России. Он родился 20 февраля 1931 года в Москве. Падва окончил Московский юридический институт в 1953 году и исторический факультет Калининского педагогического института заочно в 1961 году.

Он занялся адвокатским делом сразу после окончания университета. С 1971 года Генрих Падва был членом Московской городской коллегии адвокатов, а с 1985 года — ее президиума и директором НИИ адвокатуры при МГКА.

С 1989 года он занимал пост вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза адвокатов. С 2002 года Падва был адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Также Генрих Падва был одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

