В российском городе из кранов полился «кофе»

Жители Екатеринбурга пожаловались, что из кранов в жилом доме на протяжении нескольких дней течет «кофе». Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Речь идет о доме в микрорайоне Ботаника. На фотографии, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, что из крана в квартире льется мутная вода коричневого оттенка.

«Ничего необычного. (...) Можно кофе сразу пить. И уже не первый день», — посетовал автор снимка.

В комментариях одна из пользовательниц порекомендовала жильцам проблемного дома рассказать о ситуации властям, оставив сообщение на специальном портале.

«Я вон пожаловалась на запах горячей воды, и ко мне даже Роспотребнадзор приехал пробы брать», — поделилась своим опытом женщина.

Ранее жители Твери сообщили о бурлящих фекальных гейзерах во дворах. По их словам, последствия канализационных потопов не устранили и спустя три месяца после протечек.