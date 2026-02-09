В Москве прошли похороны Ольги Чиповской

В Москве завершились похороны актрисы театра и кино Ольги Чиповской. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Траурная процессия прошла на Хованском кладбище столицы. Заслуженная артистка России теперь упокоена на николохованском участке 7/о, в семейно-родовом захоронении Чиповской.

Церемония прощания с Ольгой Евгеньевной состоялась в Большом портретном фойе Театра имени Вахтангова, которому она посвятила всю свою карьеру.

Ранее стало известно, что бывший муж поддержал Анну Чиповскую на прощании с ее матерью. Актер Дмитрий Ендальцев появился среди гостей церемонии.