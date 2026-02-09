В Подмосковье ожидается до 14 градусов мороза

В понедельник, 9 февраля, в Москве и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода с морозами до минус 14 градусов. Небольшой снег пройдет местами, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице неделя начнется с температуры воздуха в 9-11 градусов нуля, в Подмосковье будет до минус 14 градусов. По данным синоптиков, относительно крепкие морозы продлятся еще два дня. Снег ожидается слабый и лишь местами. Ветер западный и северо-западный в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-746 мм ртутного столба.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 18 градусов. Осадков не будет, а атмосферное давление снизится до 743 мм ртутного столба. Самым морозным день 9 февраля в истории наблюдался в 1947 году - минус 37,1 градусов, а наиболее теплым остается в 1990 году - плюс 6 градусов. Больше всего осадков выпало в 1999 году - 7 мм.