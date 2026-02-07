Умер прапраправнук Пушкина

Умер прапраправнук русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила пресс-служба Государственного музея имени Пушкина.

© Вечерняя Москва

Там отметили, что Гуцко относился к пятому поколению рода Пушкиных. Более 50 лет он работал на заводе имени Лихачева в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения.

На протяжении многих лет Вячеслав сотрудничал с Музеем имени Пушкина.

— Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка. Государственный музей Пушкина выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Гуцко, — передает Telegram-канал музея.

В ноябре в русском духовно-культурном православном центре в Париже открыли памятник Александру Пушкину. На мероприятии присутствовал посол России в Париже Алексей Мешков — он перерезал красную ленточку и освободил монумент от материи под музыку русского композитора Петра Чайковского. После открытия памятника поэту участники церемонии возложили к нему цветы.