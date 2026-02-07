Главред RT Маргарита Симоньян в программе «60 минут» на «России 1» выразила мнение, что Украина движется в ад.

«Украина движется в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений», — сказала она.

Симоньян заявила, что страна или будет «раздербанена», или останется сателлитом Европы.

«Ну и будет как-то худо-бедно справляться при помощи Европы. Тут нужно учитывать, что Европа в том виде, в котором она сейчас пребывает, не может помочь сама себе», — подчеркнула она.

Ранее бывший начальник Генштаба ВС Франции генерал Пьер де Вилье в эфире радиостанции Sud Radio заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией военным путём.

Издание Lidovky писало, что Запад допустил ошибку, рассчитывая на проигрыш России на Украине.