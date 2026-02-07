Симоньян заявила, что Украина движется в ад
Главред RT Маргарита Симоньян в программе «60 минут» на «России 1» выразила мнение, что Украина движется в ад.
Симоньян заявила, что страна или будет «раздербанена», или останется сателлитом Европы.
Симоньян высказалась о внешности бывшей жены Кеосаяна
«Ну и будет как-то худо-бедно справляться при помощи Европы. Тут нужно учитывать, что Европа в том виде, в котором она сейчас пребывает, не может помочь сама себе», — подчеркнула она.
Ранее бывший начальник Генштаба ВС Франции генерал Пьер де Вилье в эфире радиостанции Sud Radio заявил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией военным путём.
Издание Lidovky писало, что Запад допустил ошибку, рассчитывая на проигрыш России на Украине.