Режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Приангарье через неделю после крупной аварии в Бодайбо, где режим ЧС действует уже несколько дней.

"Сегодня такое решение приняли на выездном заседании КЧС. Руководителем ликвидации последствий аварии назначен первый заместитель губернатора Роман Колесов", - сообщил глава региона Игорь Кобзев, выехавший 6 февраля в Бодайбо.

В конце января более 1000 жителей Бодайбо остались без воды и тепла в 40-градусные морозы из-за остановки четырех котельных в связи с промерзанием водовода. Последствия аварии до сих пор устранены не полностью.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Сотрудники СК осмотрели места происшествий, в мэрии и на предприятии ЖКХ прошли обыски, изъяты интересующие правоохранителей документы.

Вчера по прибытии в Бодайбо губернатор вместе с заместителем полпреда по СФО Вадимом Головко и представителем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Кириллом Колмаковым осмотрели котельные, а также затронутые аварией дома и две школы, поговорили с горожанами и участниками ликвидации последствий ЧП.

Игорь Кобзев заявил, что необходимо ускорить подготовку зданий к подаче тепла.