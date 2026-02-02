Появились подробности гибели актера из «Универа» в зоне СВО

Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», погиб в январе 2026 года в зоне СВО в возрасте 36 лет. Об обстоятельствах его гибели рассказала мама артиста, Инна Ткаченко, передает aif.ru.

© Соцсети

По ее словам, Николай погиб, возвращаясь с боевого задания. Изначально точное место гибели было неизвестно, поскольку он сообщал, что его подразделение перебросили на новое, засекреченное направление. Позже она узнала, что это произошло в районе Красноармейска (Покровска).

В последний раз они виделись 8 июня 2025 года. Через два дня, 10 июня, Николай Ткаченко подписал контракт и ушел добровольцем на фронт.

Актер из «Универа» погиб на СВО

Актер родился в 1989 году в подмосковном Пушкине. В 2021 году он поступил в Театральный институт имени Щукина, служил в Театре Современной Драматургии. За свою карьеру он снялся почти в 20 проектах, включая сериалы «Тест на беременность» и «Афродеревня». Его последней работой в кино стала роль в сериале «Три плюс три». Николай Ткаченко не афишировал личную жизнь, делясь в соцсетях преимущественно рабочими фотографиями и снимками в образах.