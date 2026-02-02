Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о том, что россияне стали чаще использовать нецензурную лексику в повседневной речи.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов рассказал РИА Новости, что лингвисты зафиксировали рост употребления матерных слов россиянами. «Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», - подчеркнул Пахомов. По словам эксперта, вместо избавления от матерных слов лучше заниматься просвещением и разъяснять носителям, как более уместно использовать эту лексику.

Меня огорчает неумеренное употребление нецензурной лексики. Мне не нравится, когда мат употребляют в не особо напряженных обстоятельствах. Мат – это средство выражения крайних эмоций, а когда человек употребляет его в обыденных обстоятельствах, то он, на мой взгляд, сам себя лишает возможности выразить особо напряженные эмоции. И данные о росте употребления мата свидетельствуют не об ухудшении обстоятельств, а о том, что люди стали менее критично относиться к себе и к обстоятельствам. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Человеку необходимо понимать, при каких обстоятельствах он может «срываться на мат», а при каких нет, подчеркнул парламентарий.

«Вместе с тем, полагаю, что даже в школе не стоит срывать существование этой части языка. Ученикам необходимо объяснять, для чего она предназначена и почему ее нельзя употреблять в обычной спокойной обстановке. Школьники склонны злоупотреблять этой частью языка, но это происходит именно потому, что они только начинают ее осваивать», - отметил собеседник.

Отвечая на вопрос о необходимости усиления контроля за бранной лексикой, Вассерман напомнил, что в России действует законодательный запрет на ее использование в общественных местах.

«Но если человек употребляет мат в частной обстановке без сторонних наблюдателей, то как здесь вмешаешься?» - сказал депутат.

Ранее Патриарх Кирилл предложил принять закон для защиты русского языка от мата.