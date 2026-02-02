Актер сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб актер театра и кино Николай Ткаченко. Ему было 36 лет. Об этом ТАСС сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

По словам Алива, Ткаченко погиб в январе этого года.

"Он умер как герой", - сказал собеседник агентства.

Другие подробности гибели актера не сообщаются.

Вместе с тем на странице актера во "ВКонтакте" есть пост от 14 января. Там опубликована фотография Ткаченко с краткой подписью "40 дней".

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Окончил Театральный институт имени Щукина.

Ткаченко известен по ролям в телевизионных сериалах. Он снимался в сериалах "Универ. 10 лет спустя", "СашаТаня", "Три плюс три", "Тест на беременность" и других.