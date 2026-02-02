Актер сериала "Универ" Николай Ткаченко погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации погиб актер театра и кино Николай Ткаченко. Ему было 36 лет. Об этом ТАСС сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.
По словам Алива, Ткаченко погиб в январе этого года.
"Он умер как герой", - сказал собеседник агентства.
Другие подробности гибели актера не сообщаются.
Вместе с тем на странице актера во "ВКонтакте" есть пост от 14 января. Там опубликована фотография Ткаченко с краткой подписью "40 дней".
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Окончил Театральный институт имени Щукина.
Ткаченко известен по ролям в телевизионных сериалах. Он снимался в сериалах "Универ. 10 лет спустя", "СашаТаня", "Три плюс три", "Тест на беременность" и других.