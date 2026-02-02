Скончался известный российский актер театра и кино Николай Ткаченко. Он погиб в зоне СВО. Это следует из информации, опубликованной на сайте «Кино-театр.ру».

Николай Ткаченко появился на свет 1 сентября 1989 года. Он стал известен благодаря участию в многочисленных российских кинопроектах.

Ткаченко снимался в таких фильмах и сериалах, как «СашаТаня», «Нереалити», и принимал участие в создании сериала «Три плюс три». Также артист выступал на сцене Театра современной драматургии, что сделало его заметной фигурой в российском кино и театре.

Составлен список российских артистов, которые воюют в зоне проведения СВО

С началом СВО Ткаченко добровольно отправился на военную службу. По информации из открытых источников, он продолжал выполнять свои обязанности на передовой и участвовал в боевых операциях в составе одной из воинских частей. В январе 2026 года актер погиб, выполняя боевое задание.

Ранее из-за онкологического заболевания скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ему диагностировали рак желудка. О смерти актера театра и кино сообщило 14 января агентство ТАСС. Артист умер на 65-м году жизни.