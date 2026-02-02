В Подмосковье ожидается до минус 19 градусов

В понедельник, 2 февраля, в Москве и Московской области будет облачная погода с гололедицей и небольшим снегом. Мороз отступать пока не собирается, сообщает Гидрометцентр РФ.

В столице температура воздуха опустится до минус 14-16 градусов ниже нуля. По области ожидается до 18 градусов мороза. Будет небольшой снег, ветер сегодня западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит от 741 до 743 мм ртутного столба.

В ночь на вторник в регионе станет еще холодней - до минус 22 градусов. Ветер станет слабее, иногда и местами пройдет слабый снег. Давление сохранит стабильность - 742 мм ртутного столба. Самое морозное в истории 2 февраля пришлось на 1967 год - минус 35,5 градусов. Максимально температура воздуха поднималась в 1993 году - до 3 градусов тепла. Больше всего осадков выпало в 2001 году - 13 мм.