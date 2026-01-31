Озвучен прогноз Ванги на 2026 год

Ванга, легендарная болгарская слепая провидица, сделала ряд прогнозов на 2026 год. На фоне политических катаклизмов и потрясений, конфликтов, приближения космического объекта, называемого рядом астрономов «кораблем инопланетян», люди снова заинтересовались ее предсказаниями, пишет «Газета.Ru».

По словам ясновидящей, в 2026 году человечество встретится с инопланетянами, которые нарушат ход крупного спортивного мероприятия.

«Десятилетия назад баба Ванга, слепой мистик, которую называют Нострадамусом Балкан, предсказала, что в 2026 году в нашем небе появится массивный инопланетный космический корабль, бесшумно входящий в нашу атмосферу», — отметили журналисты.

Сбудется ли это предсказание, мы узнаем только в ноябре 2026 года. Кроме того, племянница Ванги Красимира Стоянова утверждает, что в достоверной книге пророчеств контакт с инопланетянами описан лишь через 200 лет после жизни Ванги (то есть примерно в 2196 году).

По словам провидицы, в 2026 году в России возможны значительные изменения в политической системе, а роль страны на мировой арене может существенно усилиться. Ванга видела духовное пробуждение российского народа и укрепление национальной идентичности.

Слепая предсказательница напророчила начало Третьей мировой войны в нынешнем году. Ближний Восток, Юго-Восточная и Южная Азия — все эти территории, по словам ясновидящей, могут стать эпицентрами новых противостояний.

Ванга уточнила, что старые обиды между странами вспыхнут с новой силой, а амбиции лидеров различных государств могут привести человечество к катастрофе.

Ещё одно тревожное предсказание ясновидящей касается дефицита жизненно важных ресурсов. Она видела, как в 2026 году многие регионы столкнутся с острой нехваткой питьевой воды и продовольствия. Это приведёт к массовым миграциям населения и серьёзным социальным потрясениям.