Популярный в России блогер объявил о разводе

Популярный в России YouTube-блогер из Молдавии Marmok (настоящее имя — Марин Мокану) объявил, что разводится с женой Мариной после почти девяти лет брака.

Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

«Да, мы с Мариной разводимся. Но происходит это по моей инициативе», — заявил блогер.

Он добавил, что долго подступался к этому решение и оно далось ему нелегко.

Блогер не стал раскрывать причины развода, однако заверил, что они с женой были хорошими супругами друг для друга. Мокану понадеялся сохранить с ней теплые отношения и остаться хорошим отцом для их сына.

«Пожалуйста, не пишите [Марине] всякого рода гадости и мерзости», — также попросил он подписчиков.

